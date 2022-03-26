«Реал» хочет отдать Азара в аренду с выплатой части зарплаты. Диас, скорее всего, откажется уходить

«Реал» хочет расстаться со многими футболистами летом.

Как пишет As, мадридский клуб готовится к крупным трансферам на вход, поэтому сейчас ищет способы облегчения зарплатной ведомости.

Вингер Гарет Бэйл, защитник и хавбек точно уйдут из «Реала» летом, с ними не продлят контракты. Их уход освободит 60 млн евро в зарплатной ведомости , так как валлиец получает 30 млн евро грязными, бразилец – 16 млн, а испанец – 14.

Кроме того, «Реал» хочет расстаться с полузащитником , нападающим и форвардом Мариано Диасом.

Ситуация с бельгийцем – наиболее сложная. Вероятно, в данном случае «Реал» пойдет по тому же пути, что и с Бэйлом в сезоне-2020/21: клуб отдаст Эдена в аренду и возьмет на себя часть его зарплаты, надеясь, что футболист покажет хорошую игру и привлечет покупателей летом 2023 года. Важным фактором в этой ситуации является и желание Азара поехать на ЧМ-2022 со сборной Бельгии. Если он не будет играть за «Реал», как сейчас, то Роберто Мартинес вряд ли включит хавбека в заявку.

За Йовича мадридский клуб хочет получить хотя бы 20 млн евро, но понимает, что с потенциальными покупателями будет сложно договориться даже о такой сумме. Мариано трижды отказался уходить из «Реала» (в 2019-м, 2020-м и 2021-м). Он держится за зарплату, которую получает в клубе (4,5 млн евро в год). Кроме того, он не хочет переезжать из Мадрида, ему там очень нравится. «Реал» вновь попытается продать Диаса этим летом, но, как ожидается, позиция игрока не изменится, и он вновь останется в клубе. Его контракт действует до 2023 года.

Возможный уход трех этих игроков может освободить «Реалу» почти 50 млн евро в зарплатной ведомости.

Куда проще «Мадриду» будет расстаться с полузащитником Дани Себальосом и защитником Хесусом Вальехо. Их зарплаты гораздо ниже, а сами игроки с большей готовностью воспринимают мысль о возможном уходе. На Вальехо «Реал» не рассчитывает, и его агенты уже ищут новый клуб. Вероятно, летом Себальос получит предложение от «Бетиса».

Покинуть «Реал» может и вратарь Андрей Лунин. Клуб доволен им, но украинцу нужно играть, чтобы вернуться в сборную. Если он попросит отпустить его, то ситуацию изучат.