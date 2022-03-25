Орлов о заявке России на Евро: «Торопливый ход, при пожаре в дом ничего не надо вносить – сгорит. Ее даже брать не будут. Мы Моська, которая лает на слона, получается»

вспомнил басню Крылова после направления Россией заявки на проведение Евро.

«Заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032 – это какой-то торопливый ход. Она сразу отлетела. Ну сейчас разве можно? Когда идет пожар в доме, туда ничего не надо вносить, иначе сгорит. Сейчас такие страсти вокруг России. Какое проведение чемпионата Европы?

Думаю, не надо было возникать с этой заявкой. Надо всегда просчитывать ходы, как шахматист. Человеку на то и дан разум, чтобы он семь раз отмерил и один раз отрезал.

Уже объявили, что заявку даже брать не будут. И чего добились? Получается, что мы Моська, которая лает на слона», – сказал эксперт в эфире «Радио «Зенит».

УЕФА может отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году. Организация проведет срочные переговоры