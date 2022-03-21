Геннадий Орлов: «Отмечу работу тренерского штаба СКА, правильно среагировавшего на неудачу. У «Спартака» не было опасных контратак во втором матче»

Геннадий Орлов похвалил штаб после победы над «Спартаком».

Питерский клуб выиграли второй матч (2:1) и сравнял счет в серии – 1-1. Третья игра состоится 22 марта в Москве.

«С трибуны наблюдал за первым матчем СКА и . Было заметно, что петербуржцы зажаты и не похожи на себя. Возможно, сказался полный стадион — всё-таки два года СКА не мог сыграть при аншлаге из-за известных ограничений.

Да и с самого начала было понятно, что все разговоры о слабости «Спартака» несостоятельны: там много опытных игроков, которые в том числе выигрывали плюс мотивация у команды огромная, ей помогает штаб сборной России. Мне было очевидно, что простой серия не будет.

Хочу отметить работу тренерского штаба СКА, который правильно среагировал на неудачу в первой игре, внес тактические корректировки.

Во втором матче у «Спартака» уже практически не было таких опасных контратак, москвичи постоянно находились под давлением и забили гол, воспользовавшись фактически единственной ошибкой СКА в своей зоне.

Все остальное время хозяева доминировали и заслуженно сравняли счет в серии. Да, в концовке было нервно, но там уже было больше эмоций, чем выстроенной игры.

Впереди два матча в Москве – уверен, они тоже будут сложными для обеих команд, но если СКА будет играть в свой привычный активный хоккей, то у москвичей будут проблемы. Во всяком случае резервы для улучшения игры у армейцев точно есть», – заявил комментатор.