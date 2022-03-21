Геннадий Орлов: «Отмечу работу тренерского штаба СКА, правильно среагировавшего на неудачу. У «Спартака» не было опасных контратак во втором матче»

Теги СКА Спартак Геннадий Орлов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Геннадий Орлов похвалил штаб Романа Ротенберга после победы СКА над «Спартаком».

Питерский клуб выиграли второй матч (2:1) и сравнял счет в серии – 1-1. Третья игра состоится 22 марта в Москве.

«С трибуны наблюдал за первым матчем СКА и «Спартака». Было заметно, что петербуржцы зажаты и не похожи на себя. Возможно, сказался полный стадион — всё-таки два года СКА не мог сыграть при аншлаге из-за известных ограничений.

Да и с самого начала было понятно, что все разговоры о слабости «Спартака» несостоятельны: там много опытных игроков, которые в том числе выигрывали Кубок Гагарина плюс мотивация у команды огромная, ей помогает штаб сборной России. Мне было очевидно, что простой серия не будет.

Хочу отметить работу тренерского штаба СКА, который правильно среагировал на неудачу в первой игре, внес тактические корректировки.

Во втором матче у «Спартака» уже практически не было таких опасных контратак, москвичи постоянно находились под давлением и забили гол, воспользовавшись фактически единственной ошибкой СКА в своей зоне.

Все остальное время хозяева доминировали и заслуженно сравняли счет в серии. Да, в концовке было нервно, но там уже было больше эмоций, чем выстроенной игры.

Впереди два матча в Москве – уверен, они тоже будут сложными для обеих команд, но если СКА будет играть в свой привычный активный хоккей, то у москвичей будут проблемы. Во всяком случае резервы для улучшения игры у армейцев точно есть», – заявил комментатор.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные