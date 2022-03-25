«Спартак» про слова о потере Федуном 99% состояния: «Пусть Афанасьев расскажет обо всем остальном, что говорилось на исполкоме РФС. Много интересного»

В «Спартаке» отреагировали на новость о потере почти всех активов Леонидом Федуном.

Ранее член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил, что в ходе заседания Федун сказал, что потерял 99% своего состояния.

«Мы не знакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ.

Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всем остальном, что говорилось на исполкоме – как , так и другими представителями. Там много интересного», – сообщил глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.