«Спартак» про слова о потере Федуном 99% состояния: «Пусть Афанасьев расскажет обо всем остальном, что говорилось на исполкоме РФС. Много интересного»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия кризис деньги Сергей Егоров журналист Владимир Афанасьев Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» отреагировали на новость о потере почти всех активов Леонидом Федуном.

Ранее член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил, что в ходе заседания Федун сказал, что потерял 99% своего состояния.

«Мы не знакомы с деятельностью Владимира Афанасьева, который приводит цитаты других людей, сложно комментировать его вольный пересказ.

Но если уж он взялся за это, пусть расскажет обо всем остальном, что говорилось на исполкоме – как Леонидом Федуном, так и другими представителями. Там много интересного», – сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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