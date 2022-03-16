Mиниcтp спорта Матыцин: «ФИФА и УЕФА заинтересованы в российском футболе, отстранение сборных и клубов – временное»

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Олег Матыцин высказался об отстранении российских футбольных команд от международных турниров.

– Крымский футбольный союз уже восемь лет «отрезан» от РФС из-за запрета УЕФА. Не последует ли для России наказания со стороны международных футбольных организаций?

– Для начала должно быть принято решение, выработана концепция, а уже потом начнем взаимодействовать с ФИФА и УЕФА. Я абсолютно уверен, что и ФИФА, и УЕФА заинтересованы в российском футболе, а нынешние принятые меры по отстранению сборных и клубов являются временными.

Надеюсь, международные федерации с пониманием отнесутся к инициативе РФС по переформатированию соревнований. Думаю, что ни у кого нет задачи убить российский футбол или какой-либо другой вид спорта в нашей стране.

В любом случае, мы должны исходить из собственных ресурсов как самодостаточная и мощная спортивная держава, – сказал министр спорта РФ.

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