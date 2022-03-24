Дюков о санкциях ФИФА и УЕФА: «Решения носят политический характер, это неправильно. Они говорят, что футбол должен быть вне политики»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Александр Дюков Политика Футбол

Президент РФС назвал санкции в отношении России со стороны ФИФА и УЕФА политическими.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований.

– Как вы отнеслись к решениям УЕФА и ФИФА?

– Многие понимают, что решение по приостановке нашего участия носит политический характер. Что неправильно.

УЕФА и ФИФА говорят, что футбол должен быть вне политики. Завтра объектом атаки может стать сборная страны. Это опасный прецедент, и многие это понимают, – сказал Александр Дюков.

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