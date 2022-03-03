Зеленов о Федуне и «Спартаке»: «Леонид Арнольдович сказал: работайте, играйте, все гарантии даны»

Леонид Федун продолжит поддерживать «Спартак».

О планах владельца клуба рассказал руководитель департамента красно-белых по связям с общественностью Дмитрий Зеленов.

– На матче [с «Кубанью»] был Леонид Федун. Что он сказал команде?

– Да, Леонид Арнольдович приехал, поддержал команду – зашел в раздевалку после игры, поздравил всех: ребята, продолжайте в том же духе. Это важно для команды.

– Он сказал, что будет дальше?

– Работайте, играйте, все гарантии даны, – сказал Зеленов.

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