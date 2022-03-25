Роналду о победе над Турцией: «Первый шаг к нашей большой цели. Вперед, Португалия!»

высказался о победе над Турцией (3:1) в стыках ЧМ-2022.

«Первый шаг к нашей большой цели, к чемпионату мира 2022 года. Пока мы ничего получили, ничего не добились.

Мы должны продолжать серьезно и целенаправленно работать, с уважением к сопернику, но всегда веря в свои силы.

Вперед, Португалия! Цель – Катар!» – написал нападающий в твиттере.

В финале стыковых матчей Португалия сыграет с Северной Македонией.

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