Фернанду Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел потрясающий матч»

Тренер сборной оценил игру в матче с Турцией (3:1).

высказался о том, что форвард не забил в этой игре.

«Роналду всегда оценивают по голам, в каждом матче так. С моей точки зрения, он провел потрясающую игру, связывал команду, интенсивно работал, прессинговал.

Он не забил, но это никоим образом не отменяет отличного выступления Роналду. У него было несколько моментов, он не смог их реализовать. Но он создал много возможностей для других, и это нужно отметить», – сказал тренер.

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