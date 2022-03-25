Фернанду Сантуш: «Роналду всегда оценивают по голам. Он не забил Турции, но провел потрясающий матч»

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Тренер сборной Португалии оценил игру Криштиану Роналду в матче с Турцией (3:1).

Фернанду Сантуш высказался о том, что форвард «Манчестер Юнайтед» не забил в этой игре.

«Роналду всегда оценивают по голам, в каждом матче так. С моей точки зрения, он провел потрясающую игру, связывал команду, интенсивно работал, прессинговал.

Он не забил, но это никоим образом не отменяет отличного выступления Роналду. У него было несколько моментов, он не смог их реализовать. Но он создал много возможностей для других, и это нужно отметить», – сказал тренер.

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