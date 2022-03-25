Сантуш о победе Северной Македонии над Италией: «Я не удивлен. И Португалии с ней будет тяжело»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победе над Турцией (3:1).

Его команда вышла в финал стыковых матчей , где встретится с Северной Македонией, одолевшей Италию (1:0).

«Я не удивлен выходом Северной Македонии. Каждый такой матч как финал, а в финалах всякое может быть.

Мы выиграли первый стыковой матч, а теперь должны выиграть и второй. С Македонией будет очень тяжело.

Нельзя ставить себя в такое положение, как с пенальти в конце. У нас все было под контролем, пока мы немного не снизили интенсивность действий. Но футболисты не роботы. У нас были возможности сделать счет 3:0, и мы их не использовали, а потом у нас могли возникнуть сложности», – сказал Сантуш.

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