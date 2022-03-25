Сантуш о победе Северной Македонии над Италией: «Я не удивлен. И Португалии с ней будет тяжело»

Теги Сборная Португалии по футболу сборная Италии по футболу сборная Турции по футболу сборная Северной Македонии по футболу Фернанду Сантуш ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о победе над Турцией (3:1).

Его команда вышла в финал стыковых матчей ЧМ-2022, где встретится с Северной Македонией, одолевшей Италию (1:0).

«Я не удивлен выходом Северной Македонии. Каждый такой матч как финал, а в финалах всякое может быть.

Мы выиграли первый стыковой матч, а теперь должны выиграть и второй. С Македонией будет очень тяжело.

Нельзя ставить себя в такое положение, как с пенальти в конце. У нас все было под контролем, пока мы немного не снизили интенсивность действий. Но футболисты не роботы. У нас были возможности сделать счет 3:0, и мы их не использовали, а потом у нас могли возникнуть сложности», – сказал Сантуш.

Предпоследний шаг отбора на ЧМ: Португалия получила Северную Македонию, Польша – шведов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные