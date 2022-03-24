Марш о Рангнике: «Думал, что помешан на мелочах, пока не встретил Ральфа. У меня был словно взрыв в голове»

Главный тренер описал работу с в системе «Ред Булл».

«Первое, что я узнал, – то, насколько немцы детально и педантично говорят о футболе. Они сосредотачиваются на малейших деталях. Это присуще немцам, мне кажется. Я думал, что это я помешан на мелочах, но так было до встречи с Рангником. Пришлось изменить свое мнение.

Он разработал такую систему, такую методологию, такой словарь терминов, о которых я и подумать не мог. У меня был словно взрыв в голове – я научился думать по-другому. И с тех пор я все больше и больше узнавал, все глубже вникал в детали. Это был важный момент», – сказал Марш о нынешнем главном тренере в интервью The Athletic.