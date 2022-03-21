«МЮ» пока не решил, чем займется Рангник как консультант. Спортивным директором Ральф не будет

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В «Манчестер Юнайтед» еще не решили, чем будет в новом сезоне заниматься Ральф Рангник.

Контракт нынешнего главного тренера истекает летом, после чего немец будет исполнять функции консультанта. Однако в клубе пока не определились с тем, чем именно займется 63-летний специалист. Никаких встреч по поводу его будущего пока не было.

При этом, как утверждает Sky Sports, вряд ли Рангник будет заниматься какой-либо оперативной деятельностью, и крайне маловероятно, что ему достанутся обязанности спортивного директора.

Скорее всего, по мнению источников, он будет давать экспертную оценку различным инициативам, в том числе в части внедрения инноваций и скаутинга. Его работа будет носить независимый характер.

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