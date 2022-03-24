«Те, кто говорят о Роналду плохое, ничего не понимают в футболе. Критики смотрят только на статистику, но он ценный игрок». Жедсон о Криштиану

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Жедсон Фернандеш считает, что критикующие Криштиану Роналду люди не разбираются в футболе.

«Я могу лишь сказать о том, что люди, плохо отзывающиеся о Роналду, ничего не понимают в футболе. Это легендарная фигура.

Все знают, насколько он важен для сборной Португалии. Критики, видимо, смотрят только на его статистику, но я совершенно не согласен с этим. Он очень ценный футболист, и я думаю, что он будет помогать нам в каждом матче», – сказал хавбек сборной Португалии и «Ризеспора».

Сегодня сборные Португалии и Турции проведут стыковой матч в рамках квалификации ЧМ-2022. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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