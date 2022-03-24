Платини о «Золотом мяче»: «С Месси и Роналду мы прожили 15 необыкновенных лет. Теперь Мбаппе на поул-позиции, у него есть все, чтобы выиграть несколько раз»

Экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался о будущем форварда .

«Он должен делать то, что считает нужным. Его контракт истекает, и я думаю, что это хорошо для него. Я вот всегда дожидался окончания контракта! Теперь Килиан может делать все, что ему захочется.

С Месси и Роналду мы прожили 15 необыкновенных лет. Теперь Мбаппе на поул-позиции, у него все впереди. Он может выиграть любые награды. Он должен стать большой звездой на долгие годы.

Есть ощущение, что он слишком сосредоточен на работе, стоило бы получать больше удовольствия и наслаждаться своей игрой. Я никогда не встречался с ним, но кое-что о нем читал. Он хочет выиграть все, и это хорошо. Я тоже стремился к этому, просто не говорил вслух.

Сейчас Мбаппе – лучший французский футболист, у него есть все возможности стать лучшим игроком мира и выиграть несколько раз», – сказал Платини в эфире RMC Sport.