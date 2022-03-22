Роналду перед стыками ЧМ-2022: «Будем бороться, чтобы Португалия заняла свое законное место. Горд представлять страну»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия ЧМ-2022 квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи соцсети Футбол

Криштиану Роналду намерен попасть на ЧМ-2022 вместе со сборной Португалии.

«Полная концентрация на ЧМ-2022. Как и всегда, горд, что представляю Португалию. Мы знаем, что путь будет непростым.

Мы с огромным уважением относимся к противникам, с которыми мы столкнемся, у которых та же цель, что у нас.

Но мы вместе будем бороться за то, чтобы Португалия заняла свое законное место. Давай сделаем это! 💪🏽⚽️❤️🇵🇹», – написал нападающий «Манчестер Юнайтед» в инстаграме.

24 марта сборная Португалии дома сыграет против Турции в полуфинале стыков ЧМ-2022. В случае победы 29 марта команда встретится с победителем пары Италия – Северная Македония.

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