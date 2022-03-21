«Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» делали запросы по Рафинье. Бразилец хочет, чтобы «Лидс» снизил отступные в 70 млн фунтов

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас интересен ведущим европейским клубам.
По информации UOL, в последние недели запросы по поводу трансфера делали «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль».
Ранее переговоры «Лидса» с Рафиньей о новом контракте сорвались из-за нежелания клуба снижать сумму отступных – сейчас она составляет 70 миллионов фунтов.
Игрок не был готов отказаться от этого требования даже при повышении зарплаты, поскольку понимает, что за такие деньги перейти куда-либо будет сложно.
В текущем сезоне Рафинья провел 27 матчей в АПЛ и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.