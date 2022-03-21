«Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария» делали запросы по Рафинье. Бразилец хочет, чтобы «Лидс» снизил отступные в 70 млн фунтов

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Лидс Рафинья Диас Футбол

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас интересен ведущим европейским клубам.

По информации UOL, в последние недели запросы по поводу трансфера делали «Бавария», «Барселона» и «Ливерпуль».

Ранее переговоры «Лидса» с Рафиньей о новом контракте сорвались из-за нежелания клуба снижать сумму отступных – сейчас она составляет 70 миллионов фунтов.

Игрок не был готов отказаться от этого требования даже при повышении зарплаты, поскольку понимает, что за такие деньги перейти куда-либо будет сложно.

В текущем сезоне Рафинья провел 27 матчей в АПЛ и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные