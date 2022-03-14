«Барса» и «Ливерпуль» интересуются вингером «Лидса» Рафиньей

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Топ-клубы Европы интересуются вингером «Лидса» Рафиньей.

Интерес к бразильцу проявляют «Барселона» и «Ливерпуль», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонцы уже обсуждали потенциальный трансфер с Деку, занимающимся скаутингом бразильских и португальских игроков для «Барсы».

Пока ни один клуб не ведет переговоры с «Лидсом», так как цена 25-летнего игрока будет зависеть от места команды по итогам сезона АПЛ.

В 27 матчах нынешнего сезона чемпионата Англии Рафинья забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его статистика – здесь.

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