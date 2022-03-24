Агент Уремовича: «Филип вернется в «Рубин» после 30 июня. Давления хорватской федерации не было»

Агент Иван Бошняк высказался о переходе защитника из в .

– Филип приостановил соглашение с «Рубином» и подписал контракт с «Шеффилдом» до 30 июня. После этого он вернется в Россию и вновь станет игроком «Рубина».

– Сообщалось, что клубы АПЛ договорились не подписывать контракты с футболистами из России и Украины. С Чемпионшипом иначе?

– Да. Договориться было сложно, но, в конце концов, мы все организовали и успели вовремя.

– Было ли давление от хорватской федерации футбола на Уремовича? Вынуждал ли кто-то Филипа покинуть Россию?

– Нет. Никогда такого не было, это неправда. Никакого давления.

Мы надеемся, что скоро ситуация закончится. В любом случае, переход в «Шеффилд» – только на время, – сказал Бошняк.

Уремович перешел в «Шеффилд Юнайтед» из «Рубина» до конца сезона