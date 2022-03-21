Директор «Рубина» о легионерах: «Нас покинут еще трое, думаю, а то и все. На страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах»

Спортивный директор ожидает ухода из клуба ряда легионеров.

– Три легионера от вас уже ушли – Дрейер, Уремович и Хакшабанович. Кто еще покинет клуб?

– Думаю, нас покинут еще три футболиста как минимум до конца сезона. А может, и все уедут.

– Правда, что Ин Бом находится в Корее?

– Да, он пока находится там. Он вызван в национальную сборную: его хотят посмотреть, оценить его состояние здоровья. Он не готов играть, но пока его вызывают.

– Есть опасение, что когда Кварацхелия или Тальби уедут в сборную, то из-за давления федераций и окружения они просто не вернутся в клуб?

– Сейчас на страну оказывается беспрецедентное давление во всех сферах, и футбол не исключение. Я не вижу в этом повода для паники. Мы лишены всех рычагов воздействия на игроков. Если они захотят, то уедут. Вот и все.

Относительно других сфер нам в футболе, наверное, не очень уместно говорить о том, что мы страдаем от давления. Мы страдаем, как и все сферы, попавшие под санкции. По крайней мере, у нас есть еще шанс, чтобы что-то наладилось летом.

– Есть ли вариант продать кого-то? Или в нынешних условиях это нереально?

– Если бы была возможность кого-то продать, мы бы это сделали. Или вступили бы в переговоры. Но у всех футболистов есть агенты, которые достаточно хитро смотрят на ситуацию и хотят понять, что будет летом. Раз ФИФА сейчас приняла такое беспрецедентное решение, то нет гарантий, что не появится новых решений подобного рода.

– Официальных предложений по игрокам к вам не поступало?

– У нас их нет. Но мы бы рассмотрели их с огромным удовольствием. В настоящий момент мы не знаем, что будет летом. [Иначе] можно было бы минимизировать риски – надо честно об этом говорить, – сказал Яровинский.