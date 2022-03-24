Хакими хочет уйти из «ПСЖ». Его не устраивает, что южноамериканцы вообще не общаются с ним

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими хочет покинуть «ПСЖ» из-за нездоровой атмосферы в команде.

По данным RMC Sport, правый защитник крайне недоволен тем, что южноамериканские футболисты вообще не общаются с ним. Из-за этого 23-летний футболист готов покинуть «ПСЖ».

Отмечается, что Хакими отличные отношения с нападающим Килианом Мбаппе, который близок к тому, чтобы уйти в «Реал» летом.

Как сообщалось ранее, в «ПСЖ» образовались кланы франкоязычных и южноамериканских игроков. Одни из них считают, что руководство слишком снисходительно к другим.

Напомним, минувшим летом марокканец перешел в «ПСЖ» из «Интера» за 60 млн евро.

В этом сезоне Хакими провел за французский клуб 32 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 передачи. Его статистику можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные