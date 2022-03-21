В «ПСЖ» образовались кланы франкоязычных и южноамериканских игроков. Одни из них считают, что руководство слишком снисходительно к другим

Между игроками «ПСЖ» растет напряженность.
По информации RMC Sport, в команде образовались два клана: первый состоит из южноамериканских игроков, второй – из франкоязычных.
Напряженность между группами игроков возросла после поражения от «Реала» в Лиге чемпионов (1:3) и обострилась еще сильнее после поражения от «Монако» (0:3).
Сообщается, что после матча Лиги 1 ни один игрок не произнес речь ни в раздевалке, ни на обратном пути. Это характеризует настроения в команде.
В одной из групп считают, что игроки второй не проявляют необходимой самоотдачи, а руководство клуба относится к этим футболистам недостаточно строго и дает им поблажки.