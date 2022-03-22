Дибала задавал вопросы о «ПСЖ» через свое окружение. Он уйдет из «Юве» бесплатно летом

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Пауло Дибала заинтересован в переходе в «ПСЖ».

По данным Foot Mercato, аргентинец, который не продлит контракт с «Ювентусом» и покинет итальянский клуб на правах свободного агента летом, через свое окружение задавал вопросы о «ПСЖ».

Проблемой может стать нестабильное положение в клубе спортдиректора Леонардо. Он высоко ценит талант Дибалы, у них даже была устная договоренность о переходе в «ПСЖ» три года назад. Неизвестно, каким будет мнение об этом игроке у нового спортдиректора, если Леонардо покинет клуб.

Интерес к 28-летнему форварду проявляют «Интер», «Милан», «Атлетико» и «Тоттенхэм».

Дибала выступает за «Юве» с 2015 года. Его статистика – здесь.

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