Гендиректор «Зенита»: «Не надо говорить, что у кого-то уехали все легионеры, у кого-то не все. Значит, надо задавать вопросы менеджерам клубов, где уехали»

Генеральный директор высказался об отъезде легионеров из .

дал комментарий об отказе расширить РПЛ до 18 команд и отменить вылет.

«Решение связано с тем, чтобы сохранить спортивный принцип, не закрывать лигу и играть по действующему регламенту. Что касается вопроса расширения, то он будет рассматриваться, насколько я понял, в конце сезона.

Относительно того, что спортивный принцип даже в нынешние тяжелые времена нельзя нарушать, то я считаю, что это очень правильно, что РФС думает о развитии нашего футбола не только по РПЛ, но и по остальным нашим лигам.

И не надо говорить о том, что у кого-то уехали все легионеры, у кого-то не все. Значит, надо задавать вопросы менеджерам тех клубов, у которых легионеры уехали, почему в одних [случаях] не все уезжают, а в других – уезжают», – отметил Медведев.