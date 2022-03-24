Бывший стадион «Зенита» «Петровский» и прилегающие территории реконструируют

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Спортивный комплекс «Петровский» и прилегающие территории планируют реконструировать. 

Как сообщили в комитете по инвестициям правительства Санкт-Петербурга, для разработки проекта создана совместная рабочая группа с ПАО «Газпром».

По словам председателя комитета по инвестициям Романа Голованова, приоритетом станет сохранение уникального историко-культурного наследия и создание современного и комфортного городского пространства для жителей и гостей Санкт-Петербурга.

«В ходе реализации проекта будет проработана концепция реконструкции старого здания СК «Петровский» в современный культурно-спортивный комплекс, а также предусмотрено создание мультифункционального общественного пространства на прилегающих территориях», – заявили в Смольном.

СК «Петровский» построен в 1925 году. В 1994-2017 годах был домашним стадионом «Зенита». В сезоне-2017/18 на «Петровском» проводил домашние матчи «Тосно». После чемпионата мира 2018 года стадион отдали федерации легкой атлетики.

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