Обыски по делу о ложной отчетности «Ювентуса» провели в Италии. Клуб подозревают в незарегистрированных договоренностях с игроками о зарплатах

В Италии прошли обыски по делу о ложной финансовой отчетности «Ювентуса».

Финансовая гвардия Италии провела обыски в офисах юридических фирм в Турине, Милане и Риме, сообщает La Stampa.

Полицейские искали документы, касающиеся соглашений между клубом и некоторыми игроками по зарплате и бонусам.

Эти соглашения касались перераспределения зарплат из-за пандемии коронавируса таким образом, чтобы помочь «Ювентусу» привести свою отчетность в надлежащий вид. Так, во время пандемии часть зарплат замораживалась, но выплачивалась позже.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport со ссылкой на ANSA, в результате обысков были обнаружены улики о существовании договоров между клубом и футболистами, которые не были зарегистрированы в надлежащих органах.

Кроме того, в ордере на обыск в юридических фирмах, связанных с «Ювентусом», указано, что в клубе «практикуется хранение некоторых конфиденциальных документов за пределами штаб-квартиры клуба и их последующее уничтожение после достижения целей».

Ранее сообщалось, что дело о ложной отчетности «Ювентуса» завершено. Однако это касалось расследования Федерации футбола Италии. Нынешнее расследование под названием «Призма» ведет прокуратура Турина.

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