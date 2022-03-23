«Реал», «ПСЖ», «Юве» и два клуба АПЛ контактируют с агентами Погба. Игрок еще не решил, уйдет ли из «МЮ»

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Поль Погба интересен «Реалу», «ПСЖ», «Ювентусу» и двум клубам АПЛ.

По данным Sky Sports, эти клубы контактируют с агентами полузащитника, контракт которого с «Манчестер Юнайтед» истекает летом. Официальных предложений игроку пока не поступало.

Француз еще не решил, уйдет ли из «Ман Юнайтед». Важное влияние на решение Поля окажет то, кого клуб назначит на пост главного тренера.

Отмечается, что «МЮ» не делал хавбеку новых предложений о контракте с прошлого лета.

В этом сезоне 29-летний центральный полузащитник провел 23 матча за «МЮ» во всех турнирах и забил один гол. Его статистика – здесь.

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