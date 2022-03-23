Ди Канио о Дибале: «Если все идет хорошо, он включается в важных матчах, но если нет – его можно назвать большим плачущим ребенком»

высказался о будущем уходе из .

«Я говорю как зритель, а не как директор «Ювентуса», и как зритель я говорю: «Арривабене, продли контракт с ним на 5 лет с зарплатой хоть 20 миллионов евро. Мне все равно, если даже он проведет всего 2 матча, потому что я не потеряю денег от этого».

Как директор, однако, я не могу себе позволить, чтобы в команде был 29-летний капитан, который проводит 12-14 матчей за сезон, эта математика вне моего понимания. Это правда, что он мог стать техничным лидером, но у меня в команде не может быть эмоционально хрупкого игрока. Если все идет хорошо, он включается в важных матчах, но если все идет не так, его можно назвать большим плачущим ребенком», – сказал бывший нападающий «Лацио» и «Вест Хэма».