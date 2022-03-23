Глава Ла Лиги о новом проекте Суперлиги: «Идея снова провалится, там не будет клубов из Англии. Они пойдут против УЕФА, ФИФА и АПЛ»

Президент Ла Лиги высказался о новом проекте .

«Флорентино [Перес] никогда не проигрывает, он всегда что-то выдумывает. Идея Суперлиги появилась много лет назад, и она в большей степени принадлежит Флорентино, а не . Она по-прежнему существует.

«Реал», «Барса» и «Юве» придают большое значение решению Евросоюза, но правительства европейских стран уже высказали мнение по этому вопросу.

Они работают над другим проектом, который снова провалится. В нем не будет английских клубов. Они пойдут против УЕФА, ФИФА и Премьер-лиги», – сказал .