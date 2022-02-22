Дело о ложной отчетности «Ювентуса» завершено. Прокуратура изучала контракт с Роналду и обмен Пьянича на Артура

Дело о ложной финансовой отчетности «Ювентуса» закрыто.

«Бьянконери» сообщили, что наряду с еще 10 итальянским клубами получили уведомление от прокуратуры футбола Италии о завершении дела.

«Ювентус» отметил, что прокуратура не применит дисциплинарных мер в отношении клуба за некоторые трансферы, совершенные в сезонах-2018/19, 2019/20 и 2020/21.

Теперь «Ювентус» будет готовить документы в свою защиту для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее руководство «Ювентуса» попало под следствие из-за подозрений в ложной отчетности. Вопросы органов вызвали обмен на из «Барселоны» в 2020 году и контракт с нападающим , а также последующий переход португальца в «Манчестер Юнайтед».

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