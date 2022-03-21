«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу стыка Айртона и Гоцука

попросил рассмотреть эпизод со стыком Айртона с .

«Спартак» обратился в ЭСК с просьбой дать оценку действиям судьи Иванова и судьи ВАР Сиденкова в эпизоде, когда в конце первого тайма Айртон получил травму после столкновения с игроком «Нижнего Новгорода» Гоцуком», – сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Гоцук ударил Айртона по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура (1:1). Игрок «Спартак» не смог продолжить игру и был заменен.

Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

Судья Иванов о травме Айртона: «Это не фол, мы все вместе решили. Гоцук играет в мяч. Мне тоже неприятно, что это случилось»