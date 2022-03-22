УЕФА хочет разорвать контракт с «Матч ТВ» на показ матчей сборных, которые пройдут на этой неделе

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УЕФА планирует запретить трансляцию предстоящих матчей под своей эгидой в России.

Союз изучает возможность расторжения контракта на трансляцию в России матчей сборных, которые состоятся на этой неделе, в частности, товарищеских игр сборной Англии с Кот-д’Ивуаром и Швейцарией. Права на показ матчей под эгидой УЕФА принадлежат «Матч ТВ». Ограничения не коснутся стыковых матчей отбора ЧМ-2022, поскольку они проводятся под эгидой ФИФА.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии была недовольна показом Кубка Англии в России. Организация просила приостановить сделку о продаже прав на трансляции.

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