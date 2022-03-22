Колосков о бане сборной России: «Задача РФС – объяснить ФИФА и УЕФА абсурдность их решений»

Теги УЕФА Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу ФИФА РФС Вячеслав Колосков CAS квалификация ЧМ-2022 Политика ТАСС Футбол

Вячеслав Колосков прокомментировал отказ CAS перенести стыковой матч сборных России и Польши.

«Для меня это было ожидаемое решение. Действия РФС были абсолютно оправданы, нужно было до конца отстаивать свои позиции и пытаться поменять решение ФИФА и УЕФА.

С моей точки зрения, сейчас главная задача руководства РФС – работать с руководством ФИФА и УЕФА, объяснять абсурдность принятых ранее решений, не основанных ни на каких юридических документах.

Сейчас задача в том, чтобы нам разрешили участвовать в новом отборочном цикле к чемпионату Европы и клубных соревнованиях. Сейчас речь не идет ни о каких флагах, сначала нужно вернуть наши сборные и клубы в семью ФИФА и УЕФА, а дальше уже рассуждать о флаге и гимне», – сказал почетный президент РФС.

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