Карпин о будущем сборной России: «Ответ не знает ни один человек в мире»

Валерий Карпин не смог описать, какое будущее ожидает сборную России.
Команды страны были отстранены ФИФА и УЕФА от международных турниров на неопределенный срок.
– Ваше видение того, что будет со сборной?
– Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия – Украина и как на это будут реагировать ФИФА и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.
– Почему контракт с РФС продлен до конца года?
– Никто не понимает, сколько все продлится, когда мы вернемся в мир. Никаких переговоров с РФС тоже не было, просто продлили контракт, – сказал главный тренер национальной команды и «Ростова».
Карпин – опять совместитель. Стал главным и в «Ростове» до того, как сборную России разбанят