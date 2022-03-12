Карпин о будущем сборной России: «Ответ не знает ни один человек в мире»

не смог описать, какое будущее ожидает сборную России.

Команды страны были отстранены ФИФА и от международных турниров на неопределенный срок.

– Ваше видение того, что будет со сборной?

– Все зависит от того, как будет дальше развиваться история Россия – Украина и как на это будут реагировать и УЕФА. Ответ на ваш вопрос не знает ни один человек в мире.

– Почему контракт с РФС продлен до конца года?

– Никто не понимает, сколько все продлится, когда мы вернемся в мир. Никаких переговоров с тоже не было, просто продлили контракт, – сказал главный тренер национальной команды и .

Карпин – опять совместитель. Стал главным и в «Ростове» до того, как сборную России разбанят