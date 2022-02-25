Депутат Роман Терюшков оценил идею потребовать от ФИФА перенести чемпионат мира из США.

Куратор «Химок» ответил на вопрос, не планирует ли Россия в ответ на перенос финала чемпионов из Санкт-Петербурга потребовать от ФИФА отобрать чемпионат мира-2026 у США до полного вывода американских войск из Сирии.

– Мы этот вопрос не рассматривали, могу лишь рассказать о своей позиции. Почему-то мировые руководители спорта забывают принцип олимпизма, в принципе уставы ФИФА и УЕФА, подменяя понятия. Спорт всегда был вне политики.

– И все же, есть ли вероятность, что вы или кто-то из депутатов поднимет вопрос с обращением в ФИФА по поводу переноса чемпионата мира-2026 из США?

– На повестке дня вопрос не стоит, но, наверное, эта мысль может быть обозначена.

– На ваш взгляд, было бы справедливо в ответ лишить США чемпионата мира?

– Конечно, это было бы справедливо. Потому что США – основной агрессор всю жизнь, вы знаете, сколько происходило конфликтов по вине Соединенных Штатов и по вине НАТО. Вспомните ту же Югославию, – заявил депутат.

Планируется, что совместно примут США, Канада и Мексика.

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