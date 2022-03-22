Советник Лапорты о трансферах Месси и Холанда: «Нет ничего невозможного. «Барса» должна подписывать лучших»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Эрлинг Холанд Футбол

Советник президента «Барселоны» высказался о Лионеле Месси и Эрлинге Холанде.

О Холанде

«Его трансфер сложно организовать, но это не невозможно. Для его подписания должны сойтись многие обстоятельства. Жоан Лапорта сказал: «Клуб будет подписывать новичков, но для этого нужно продать кого-то».

О возможном возвращении Месси летом

«Нет ничего невозможного, но клуб не подавал ему никаких знаков. Мы ищем способы подписывать новичков. «Барса» должна подписывать лучших», – сказал Энрик Масип в интервью COPE.

Статистику 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» можно изучить здесь, а показатели 34-летнего нападающего «ПСЖ» – тут.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные