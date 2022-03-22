Советник Лапорты о трансферах Месси и Холанда: «Нет ничего невозможного. «Барса» должна подписывать лучших»

Советник президента «Барселоны» высказался о и .

О Холанде

«Его трансфер сложно организовать, но это не невозможно. Для его подписания должны сойтись многие обстоятельства. сказал: «Клуб будет подписывать новичков, но для этого нужно продать кого-то».

О возможном возвращении Месси летом

«Нет ничего невозможного, но клуб не подавал ему никаких знаков. Мы ищем способы подписывать новичков. «Барса» должна подписывать лучших», – сказал Энрик Масип в интервью COPE.

Статистику 21-летнего форварда дортмундской «Боруссии» можно изучить здесь, а показатели 34-летнего нападающего «ПСЖ» – тут.