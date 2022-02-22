Глава Ла Лиги Тебас: «Хочу, чтобы Холанд перешел в «Барсу», а Мбаппе – в «Реал». Тогда нам повезло бы, как в прошлом, когда Месси и Роналду играли за два лучших клуба мира»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о будущем Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Я бы хотел, чтобы Холанд перешел в «Барсу», а Мбаппе – в «Реал». Хочу, чтобы нам повезло точно так же, как в прошлом, когда два великих игрока, Лионель Месси и Криштиану Роналду, играли за два лучших клуба мира.

В этом вопросе я больше фанат Ла Лиги, чем «Реала».

О Мбаппе

«Когда контракт истекает через шесть месяцев, а трансфера или подписания нового договора не случилось, то вероятность ухода игрока действительно высока. Единственный клуб, о котором пишут медиа, – это «Реал».

Надеюсь, нам повезет, и «Реал» закроет эту сделку. Мбаппе многое даст «Мадриду» и Ла Лиге», – сказал Тебас в интервью ABC.

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