Президент Ла Лиги: «Мбаппе не останется в «ПСЖ», это точно. Холанд в «Барсе» – это сложно»

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Президент Ла Лиги высказался о будущем Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Из-за ситуации в «Барселоне» организовать трансфер Холанда будет сложно, мне кажется. Но может случиться и так, что в рамках нынешней ситуации финансовый фэйр-плей будет соблюден.

Мбаппе не останется в «ПСЖ», это точно. Ненормально, что он еще не объявил, где будет играть в следующем сезоне, но это будет не «ПСЖ». Я так думаю», – сказал Хавьер Тебас.

Статистику форварда дортмундской «Боруссии» можно изучить здесь, а показатели нападающего «ПСЖ» – тут.

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