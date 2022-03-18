Президент Ла Лиги: «Мбаппе не останется в «ПСЖ», это точно. Холанд в «Барсе» – это сложно»

Президент Ла Лиги высказался о будущем Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
«Из-за ситуации в «Барселоне» организовать трансфер Холанда будет сложно, мне кажется. Но может случиться и так, что в рамках нынешней ситуации финансовый фэйр-плей будет соблюден.
Мбаппе не останется в «ПСЖ», это точно. Ненормально, что он еще не объявил, где будет играть в следующем сезоне, но это будет не «ПСЖ». Я так думаю», – сказал Хавьер Тебас.
Статистику форварда дортмундской «Боруссии» можно изучить здесь, а показатели нападающего «ПСЖ» – тут.