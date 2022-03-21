«Спартак» попросил КДК РФС наказать Гоцука за фол на Айртоне

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со стыком Айртона с Кириллом Гоцуком.
Защитник «Нижнего Новгорода» ударил Айртона по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ (1:1). Игрок «Спартак» не смог продолжить игру и был заменен. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.
Московский клуб попросил КДК рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций по отношению к Гоцуку.
«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит письмо клуба», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.
Судья Иванов о травме Айртона: «Это не фол, мы все вместе решили. Гоцук играет в мяч. Мне тоже неприятно, что это случилось»
Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч
У Айртона контузия малоберцовой кости. Что это такое? И сколько нужно лечиться?