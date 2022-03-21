«Спартак» попросил КДК РФС наказать Гоцука за фол на Айртоне

Теги Спартак премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Кирилл Гоцук Нижний Новгород Айртон Р-Спорт Футбол

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со стыком Айртона с Кириллом Гоцуком.

Защитник «Нижнего Новгорода» ударил Айртона по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура РПЛ (1:1). Игрок «Спартак» не смог продолжить игру и был заменен. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

Московский клуб попросил КДК рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций по отношению к Гоцуку.

«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит письмо клуба», – сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Судья Иванов о травме Айртона: «Это не фол, мы все вместе решили. Гоцук играет в мяч. Мне тоже неприятно, что это случилось»

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч

У Айртона контузия малоберцовой кости. Что это такое? И сколько нужно лечиться?

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