«Спартак» попросил КДК РФС наказать Гоцука за фол на Айртоне

«Спартак» обратился в КДК РФС с просьбой рассмотреть эпизод со стыком Айртона с .

Защитник «Нижнего Новгорода» ударил по ноге в концовке первого тайма матча 22-го тура (1:1). Игрок не смог продолжить игру и был заменен. Позже у бразильца диагностировали контузию кости и мышц голени.

Московский клуб попросил КДК рассмотреть возможность применения дисциплинарных санкций по отношению к Гоцуку.

«Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит письмо клуба», – сказал глава комитета .

Судья Иванов о травме Айртона: «Это не фол, мы все вместе решили. Гоцук играет в мяч. Мне тоже неприятно, что это случилось»

Оййй, как жутко наступили на ногу Айртону. Судья не свистнул даже фол – объяснил игрой в мяч

У Айртона контузия малоберцовой кости. Что это такое? И сколько нужно лечиться?