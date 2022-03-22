ЦСКА: «Предпринимаем все, чтобы вывести клуб из-под санкций. Есть несколько вариантов»

Юристы ЦСКА работают над тем, чтобы с клуба сняли санкции.

«Планируем ли мы решать ситуацию с санкциями к клубу? Конечно, ведется определенная работа, юристы занимаются этим вопросом. То есть мы предпринимаем все действия, чтобы клуб можно было вывести из-под санкций.

Есть несколько вариантов, но сейчас не хочется вдаваться в подробности, потому что итогового еще нет», – сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В феврале министерство финансов США ввело санкции против ЦСКА и госкорпорации ВЭБ.РФ, владеющей 77,63% акций московского клуба.