«Никто не может объяснить, почему государственные «РЖД», ВТБ, ВЭБ и «Газпром» финансируют команды, как возможны зарплаты по полмиллиарда рублей в год». Сергей Егоров о собрании лиги

Журналист Сергей Егоров высказался о предстоящем собрании представителей клубов .

«Голосование по мораторию на вылет состоялось ранее – и обращение в исполком РФС, насколько понимаю, уже направлено – иначе бы этого вопроса не было в повестке дня исполкома РФС, который стал собираться раз в три месяца.

Позиция большой группы клубов очевидна – это не 4 клуба, как написал «Чемпионат», – за мораторий 10 клубов, 5 – против, 1 не голосовал – надеюсь, завтра «Спартак» пришлет своего представителя.

Если смотреть глубже – большую часть клубов не устраивает дикое расслоение, которое существует в РПЛ – никто не может объяснить, по каким причинам государственные «РЖД», ВТБ, ВЭБ и «Газпром» владеют или финансируют футбольные клубы, почему в нынешнем положении экономики возможны зарплаты по полмиллиарда рублей в год.

Очевидно, что пример частника – «Краснодара» – показывает, что нужна сильная лига, которая бы генерировала максимум доходов, что хоть чуть-чуть делало лигу конкурентной и позволяло бы тем, у кого нет своего / «РЖД» / ВТБ / ВЭБа, выживать и конкурировать.

История с выплатами в рублях разумна. История с потолком зарплат разумна, хоть она и не в интересах клубов, которые держат госкомпании.

По поводу недовольства чиновников РФС – стоит вернуться к реформе «осень-весна», которая зажмурила низшие лиги, ничего хорошего не принесла в еврокубках и «сильно» европеизировала лигу в целом. Сейчас от позорной реформы (ее идеологами были и ) хотят отказаться и вернуться на «весну-осень».

Часть – и большая часть – тех, кто 10 лет назад вместе с Прядкиным и Гинером ломали низшие лиги, до сих пор в РФС и в исполкоме. Можно их позицию услышать – что у нас стало лучше?

За весь февраль-март, пока в футболе наступила эта турбулентность, мы не услышали позиции двух ключевых руководителей – традиционно молчит, а Ашот Хачатурянц на днях вернулся из буржуазной страны. Его не раз показывали в трансляции матча «Динамо» – «Ростов» – и это стало чуть не главным событием.

Что, если не нравится предложение клубов (напомню, 10 клубов), предложили за все это время они, кроме максимально дурной реформы голландца?» – написал Егоров в своем телеграм-канале.