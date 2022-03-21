Лукаку о призе лучшему игроку Серии А: «Не каждый день опережаешь Роналду. Он один из трех лучших игроков в истории»

прокомментировал получение приза лучшему игроку прошлого сезона Серии А.

Нападающий , ранее выступавший за , был признан лучшим футболистом предыдущего розыгрыша чемпионата Италии по итогам голосования Ассоциации итальянских футболистов.

«Клуб [«Интер»] всегда поддерживал нас, то же делали и фанаты, которых я хочу поблагодарить.

Не каждый день опережаешь . На мой взгляд, он один из трех лучших игроков в истории. Он также вывел меня на другой уровень, потому что он делает нечто великолепное.

В детстве я мечтал играть в Серии А, и я сделал все, что мог, чтобы достичь этого. Я доволен тем, что сделал это.

Быть признанным лучшим игроком сезона – большая честь для меня. Я бы не мог добиться этого без помощи команды. Мы побеждали вместе, становясь лучше. Все развивались, и тренер всегда был рядом с нами. Эта награда дает мне большую уверенность в будущем», – сказал Лукаку.