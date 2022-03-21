Лукаку о призе лучшему игроку Серии А: «Не каждый день опережаешь Роналду. Он один из трех лучших игроков в истории»

Ромелу Лукаку прокомментировал получение приза лучшему игроку прошлого сезона Серии А.
Нападающий «Челси», ранее выступавший за «Интер», был признан лучшим футболистом предыдущего розыгрыша чемпионата Италии по итогам голосования Ассоциации итальянских футболистов.
«Клуб [«Интер»] всегда поддерживал нас, то же делали и фанаты, которых я хочу поблагодарить.
Не каждый день опережаешь Криштиану Роналду. На мой взгляд, он один из трех лучших игроков в истории. Он также вывел меня на другой уровень, потому что он делает нечто великолепное.
В детстве я мечтал играть в Серии А, и я сделал все, что мог, чтобы достичь этого. Я доволен тем, что сделал это.
Быть признанным лучшим игроком сезона – большая честь для меня. Я бы не мог добиться этого без помощи команды. Мы побеждали вместе, становясь лучше. Все развивались, и тренер всегда был рядом с нами. Эта награда дает мне большую уверенность в будущем», – сказал Лукаку.