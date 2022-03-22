Ондуа после вызова в сборную Камеруна: «Всегда говорил, что Россия – приоритет, но обратной связи не получил»

Экс-хавбек «Анжи» высказался после дебютного вызова в сборную Камеруна.

«Скажу честно – от попадания в сборную я испытываю огромную радость. Но параллельно пропускаю через себя мысль, что мечта сыграть за России теперь вряд ли исполнится.

На всякий случай напомню, что я этнический камерунец: родился в столичном городе Яунде и провел там детство. А в девять лет вместе с родителями переехал в Москву и с тех пор связываю свою жизнь именно с Россией. Говорю и пишу на русском, у меня русская жена, в нашей семье мы общаемся исключительно на русском языке. К тому же я гражданин России.

Да, я очень хотел играть именно за сборную России. И ради этого много лет отказывал сборной Камеруна: это было и три года назад, когда я выступал за «Анжи», и этой зимой, когда Камерун готовился к Кубку Африки.

С самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу отблагодарить Россию своей игрой за сборную – за все то, что она для меня сделала.

Всегда открыто говорил, что сборная России – мой приоритет. Однако мне уже 26 лет, время идет, а обратной связи со сборной я так и не получил. Надежда же на то, что мое попадание в расширенный список сборной Камеруна вызовет реакцию с российской стороны, не оправдалась.

Да, ситуация вокруг непростая, и российских игроков из-за границы в сборную сейчас не вызвали. Но, даже несмотря на обстоятельства, я ждал хотя бы сигнала. Был бы сигнал (звонок или какие-то слова, что за мной следят) – я бы, возможно, поменял свое решение и ждал бы дальше.

Но сигнала не получил – значит, моих шагов по достижению цели не было достаточно. Или я не попал под критерии выбора футболистов сборной. Или же не хватило элементарного шанса», – написал полузащитник «Ганновера».

«С детства мечтал о сборной России, но выбрал Камерун». Колонка Гаэля Ондуа о непростом решении