Ондуа вызван в сборную Камеруна. В феврале он говорил, что мечтает играть за Россию

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Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа будет выступать за сборную Камеруна.

26-летний хавбек вызван в команду на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 против Алжира.

В феврале бывший игрок «Анжи» говорил, что отказался поехать на Кубок Африки в составе Камеруна, так как хотел играть за сборную России.

«Друзья, я принял важное для себя решение – теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна.

Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала. В ближайшее время расскажу о нем в подробностях», – заявил Ондуа.

Футболист жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником камерунского посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи». Также он числился в составе ЦСКА, но не провел за основную команду ни одного матча.

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