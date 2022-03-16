Ондуа вызван в сборную Камеруна. В феврале он говорил, что мечтает играть за Россию

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа будет выступать за сборную Камеруна.
26-летний хавбек вызван в команду на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022 против Алжира.
В феврале бывший игрок «Анжи» говорил, что отказался поехать на Кубок Африки в составе Камеруна, так как хотел играть за сборную России.
«Друзья, я принял важное для себя решение – теперь я буду выступать за национальную сборную Камеруна.
Решение непростое, но очень меня мотивирующее как футболиста и как профессионала. В ближайшее время расскажу о нем в подробностях», – заявил Ондуа.
Футболист жил в России с 9 лет, так как его отец был сотрудником камерунского посольства. Ондуа воспитывался в академии московского «Локомотива» и играл за «Анжи». Также он числился в составе ЦСКА, но не провел за основную команду ни одного матча.