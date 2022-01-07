Хавбек «Ганновера» Ондуа: «Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России»

Полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа, ранее выступавший за молодежный состав и игравший в , в интервью блогеру Sports.ru рассказал о желании играть за сборную России.

– Твоя игра за «Ганновер» способна прорубить «окно в сборную России»?

– Последнее время со мной активно связывается сборная Камеруна по поводу предстоящего Кубка Африки, но я пока не даю ответа. Буду грызть землю и пахать на поле, чтобы попасть в сборную России. Это моя мечта.

Понимаю, что бешеная конкуренция и большинство ребят играют на виду у главного тренера в , за исключением Сани Головина, , Димы Черышева. Дай бог, я заслужу своего шанса проявить себя в футболке национальной сборной.

– В чем надо прибавить, чтобы обратить на себя внимание Карпина?

– Многое зависит от текущего места и результата «Ганновера». Если будем идти на высоких позициях, может быть и получится обратить на себя внимание, – сказал Ондуа.

Гаэль Ондуа рассказал нам: об адаптации в «Ганновере», отказе от мяса и мечте попасть в сборную России



