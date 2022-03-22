Фаулер о Симеоне: «Он не подходит «МЮ». Его идея – мешать играть соперникам»

высказался против назначения Диего Симеоне из в .

«Я смеялся, когда услышал о том, что предложил своему бывшему клубу назначить новым главным тренером.

Давайте начистоту. Я не говорю, что он играет в антифутбол, но то, как его команда иногда ведет себя на поле, вот эти ужасные вещи и тактика – все это не для «МЮ».

Спустя несколько недель болельщики манкунианцев начнут протестовать, и даже если он [Симеоне] что-то выиграет, долго мириться с этим они не будут. Есть определенные ожидания от того, как «МЮ» должен играть, эти основы были заложены еще Басби и Фергюсоном.

Симеоне в эту систему не вписывается. Он не понравится никому, кто любит футбол. По сути, его идея заключается в том, чтобы мешать играть соперникам, а такое никто не должен приветствовать.

Это то, что я называю идентичностью. Просто побеждать – недостаточно, если это, конечно, поможет. Моуринью столкнулся с этим на «Олд Траффорд». Тренер должен подходить клубу, тем более клубу, привыкшему к победам. Философия Симеоне не подходит «МЮ», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» и сборной Англии.