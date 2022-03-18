«МЮ» нужен тот, кто может соперничать с Клоппом и Гвардиолой. Симеоне на это способен, но придется много заплатить «Атлетико». Невилл о тренере

Гари Невилл предлагает «Манчестер Юнайтед» позвать Диего Симеоне на пост главного тренера.
«Нужно рассмотреть кандидатуру Диего Симеоне, но забрать его из «Атлетико» никогда не представлялось возможным. Он привязан к команде.
Однако было бы здорово увидеть его в АПЛ. Вы сами видели все во вторник («Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов – прим. Sports.ru), а я уже много раз видел подобное. Его великолепная команда обыграла мою «Валенсию» со счетом 2:0 у нас дома.
Это прекрасный тренер с брутальным подходом к игре. Он жесткий – а именно жесткого тренера «МЮ» и нужно звать.
Клубу нужен тренер, способный соперничать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой. Они лучшие, поэтому нужен кто-то, кто будет чувствовать себя равным им, стоя у края поля. Думаю, что Симеоне на это способен.
Я не знаю, во сколько обойдется приглашение Симеоне, но «МЮ» явно придется заплатить «Атлетико» огромные деньги», – отметил бывший защитник манкунианцев.
«Юнайтед» мощно стартовал (даже вынудил «Атлетико» менять схему), но был ужасен в атаке при 0:1