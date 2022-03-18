«МЮ» нужен тот, кто может соперничать с Клоппом и Гвардиолой. Симеоне на это способен, но придется много заплатить «Атлетико». Невилл о тренере

Гари Невилл предлагает позвать на пост главного тренера.

«Нужно рассмотреть кандидатуру Диего Симеоне, но забрать его из «Атлетико» никогда не представлялось возможным. Он привязан к команде.

Однако было бы здорово увидеть его в . Вы сами видели все во вторник («Атлетико» выбил «МЮ» из Лиги чемпионов – прим. Sports.ru), а я уже много раз видел подобное. Его великолепная команда обыграла мою «Валенсию» со счетом 2:0 у нас дома.

Это прекрасный тренер с брутальным подходом к игре. Он жесткий – а именно жесткого тренера «МЮ» и нужно звать.

Клубу нужен тренер, способный соперничать с и . Они лучшие, поэтому нужен кто-то, кто будет чувствовать себя равным им, стоя у края поля. Думаю, что Симеоне на это способен.

Я не знаю, во сколько обойдется приглашение Симеоне, но «МЮ» явно придется заплатить «Атлетико» огромные деньги», – отметил бывший защитник манкунианцев.

«Юнайтед» мощно стартовал (даже вынудил «Атлетико» менять схему), но был ужасен в атаке при 0:1