Промес делит с Тихоновым 3-е место по голам за «Спартак» в чемпионатах России, до Павлюченко – 1 мяч

вышел на третье место по голам за «Спартак» в чемпионате России.

30-летний хавбек из Нидерландов с пенальти поразил ворота «Краснодара» (1:1, второй тайм) в 21-м туре чемпионата России.

У Квинси теперь 68 голов в – он догнал .

Больше в чемпионатах России за красно-белых забивали лишь двое – (69) и (86).

Подробно со статистикой Промеса можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Краснодар». 1:1 – Промес сравнял с пенальти. Видеотрансляция и текстовый онлайн