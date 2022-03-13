Промес делит с Тихоновым 3-е место по голам за «Спартак» в чемпионатах России, до Павлюченко – 1 мяч

Теги Спартак Егор Титов Роман Павлюченко Андрей Тихонов премьер-лига Россия Краснодар Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Квинси Промес вышел на третье место по голам за «Спартак» в чемпионате России.

30-летний хавбек из Нидерландов с пенальти поразил ворота «Краснодара» (1:1, второй тайм) в 21-м туре чемпионата России.

У Квинси теперь 68 голов в РПЛ – он догнал Андрея Тихонова.

Больше в чемпионатах России за красно-белых забивали лишь двое – Роман Павлюченко (69) и Егор Титов (86).

Подробно со статистикой Промеса можно ознакомиться здесь.

«Спартак» – «Краснодар». 1:1 – Промес сравнял с пенальти. Видеотрансляция и текстовый онлайн

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