Промес делит с Тихоновым 3-е место по голам за «Спартак» в чемпионатах России, до Павлюченко – 1 мяч

Квинси Промес вышел на третье место по голам за «Спартак» в чемпионате России.
30-летний хавбек из Нидерландов с пенальти поразил ворота «Краснодара» (1:1, второй тайм) в 21-м туре чемпионата России.
У Квинси теперь 68 голов в РПЛ – он догнал Андрея Тихонова.
Больше в чемпионатах России за красно-белых забивали лишь двое – Роман Павлюченко (69) и Егор Титов (86).
Подробно со статистикой Промеса можно ознакомиться здесь.
«Спартак» – «Краснодар». 1:1 – Промес сравнял с пенальти. Видеотрансляция и текстовый онлайн