Егор Титов: «Спартак» еще сам до конца не понимает, на что способен. Не назвал бы громкой сенсацией результат с «Краснодаром»

не считает сенсацией поражение «Спартака» от «Краснодара» (1:2) в матче .

«Нужно отдать должное молодым игрокам гостей. Ребята ввиду отъезда легионеров получили такой шанс и, надо признать, им воспользовались. Сначала победили «Урал», теперь – .

Я бы не назвал результат громкой сенсацией. Нынешний «Спартак» пока еще сам до конца не понимает, на что он способен.

Мне очень понравился предыдущий матч с «Динамо». Классный футбол, отличная реализация моментов!

Да, в какой-то степени после него у некоторых болельщиков закралась надежда, что теперь мы стабильно начнем набирать очки.

Однако доказал, что можно добиваться результата и без легионеров, только россиянами. Шесть очков из шести!

«Спартак», уверен, свои очки еще наберет, победы впереди. Думаю, поражение станет некой отправной точкой. Хотел сказать, что красно-белые вряд ли попадут в еврокубки.

Но сейчас на эту тему трудно рассуждать, все в тумане... Поэтому остается верить, что команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются», – сказал бывший полузащитник красно-белых.