Депутат Свищев: «Полякам не стыдно? Проходят дальше без стыкового матча. Если Россия им так неприятна, пусть не играют и получают баранку»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Польши по футболу Государственная дума Дмитрий Свищев квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи Политика Футбол

Дмитрий Свищев высказался об отказе Польши от матча со сборной России.

Ранее ФИФА отстранила Россию от международных матчей. Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил отказом на просьбу РФС о переносе на иную дату стыковой игры с Польшей за выход на ЧМ-2022, запланированной на 24 марта.

«Жалко спортсменов, болельщиков и даже соперников. Поляки проходят дальше без стыкового матча. Им самим не стыдно?

Если Россия им так неприятна, то пусть не играют и получают баранку. Но они и играть с нами не хотят, и пройти дальше тоже хотят», – сказал депутат Госдумы РФ.

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