Депутат Свищев: «Полякам не стыдно? Проходят дальше без стыкового матча. Если Россия им так неприятна, пусть не играют и получают баранку»

высказался об отказе от матча со сборной России.

Ранее ФИФА отстранила Россию от международных матчей. Спортивный арбитражный суд (CAS) ответил отказом на просьбу РФС о переносе на иную дату стыковой игры с Польшей за выход на ЧМ-2022, запланированной на 24 марта.

«Жалко спортсменов, болельщиков и даже соперников. Поляки проходят дальше без стыкового матча. Им самим не стыдно?

Если Россия им так неприятна, то пусть не играют и получают баранку. Но они и играть с нами не хотят, и пройти дальше тоже хотят», – сказал депутат Госдумы РФ.