Гендиректор «Юве» об уходе Дибалы: «С приходом Влаховича многое изменилось, положение Пауло перестало быть центральным»

Генеральный директор подтвердил информацию об уходе Пауло Дибалы.

«Ювентус» не продлил контракт с . С переходом Влаховича изменился технический аспект, команда, проект. Часть этих изменений касается контракта Дибалы, который сегодня не был продлен.

Сегодняшняя встреча была дружеской, очень уважительной. «Ювентусу» было непросто сделать предложение с понижением зарплаты и не очень уважительно по отношению к Пауло. Он провел с нами 7 лет, мы его уважаем. Решение было принято, мы много об этом думали, но я хочу подчеркнуть одно: руководство «Ювентуса» принимает решения не против «Ювентуса», а ради «Ювентуса».

С январскими покупками, с приходом Влаховича, положение Пауло перестало быть центральным. Проблемы с травмами? Нет, причины были другие. Никто не ставил под вопрос мастерство и технику Пауло. Велись обсуждения продолжительности контракта и экономической составляющей. Мы приняли решение», – сказал .